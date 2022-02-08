Osmaniye’de köy okulu alevlere teslim oldu

Olay, Osmaniye merkeze bağlı Yarpuz İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan dumanlar yükseldiğini fark eden köylüler durumu 112 Komuta Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yarpuz İlkokulu'na itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.