Operasyonu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un Bahçelievler ve Fatih İlçeleri'nde iki özel bankanın bankamatiklerine orijinaline birebir yakınlıkta sahte dolar yatıran ve söz konusu sahte dolarları Türk Lirası olarak çeken bir çete çökertildi.

100 bin 300 dolar haksız kazanç elde eden çetenin 14 üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 çete üyesi gözaltına alındı. Çetenin sahte dolarları, çete üyeleri tarafından kayda alındı ve cep telefonu kamerasına yansıdı. O görüntüler bir çete üyesinin cep telefonundan çıktı.