Saldırıda Süper Lig futbolcusu da yaralanmış!

Zeytinburnu'nda, 3 kişilik aile, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Polis ekipleri, saldırgan E.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay, geçen Cumartesi günü, Çırpıcı Mahallesi 2'nci Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; evden çıkarak otomobillerine binmek için sokakta ilerleyen 3 kişilik aile, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda anne, baba ve oğulları yaralandı. Silah seslerinin duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yaralıların yardımına koştu. Saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.



Çaykur Rizespor, resmi siteden yaptığı açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini ve yaralıların olduğunu duyurdu.



RİZESPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.



GENÇ FUTBOLCU YARA ALMADI



Saldırı sırasında direksiyon başında olan Aziz Aksoy, saldırıyı yara almadan atlatırken ailesinden 3 isim bacaklarından yaralandı.



AİLESİNDEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



Saldırıda genç futbolcunun babası Serkan Aksoy, annesi Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy'un ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.