Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Giriş Tarihi: 8.2.2022 17:53 Son Güncelleme: 8.2.2022 18:04

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede en önemli konu ise Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede, Rusya Federasyonu ile Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında bilgi verdi.

Kuzey Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, PKK- YPG'nin Suriye'deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekti ve bu terör örgütüne karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan ile devam eden normalleşme süreci de ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11- 13 Mart'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti. Blinken ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
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