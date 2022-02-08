Son dakika: CHP’de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler





Semih Şahin'in babasına, amcasına ve iki yakın akrabasına yan yana bitişik bir vaziyette aldırdığı onlarca dönümden fazla olan araziyi, çok kısa bir süre içerisinde imar planı değişikliği ile benzinlik alanı olarak ilan etmişti. Böylece, Bursa Karayolu üzerinde kilometrelerce mesafe içerisinde hiçbir benzinlik alanının bulunmadığı o araziler milyonluk fiyatlara yükselmiş oldu.