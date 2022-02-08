SON DAKİKA: Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den Isparta’daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama

ÇARPITMALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Özellikle sosyal medyada ve belli bir medya grubunda çarpıtma haberlere yer verildiğini ifade eden Dönmez, "Ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Doğruları çarpıtmadık. Ama bir kesim doğruları çarpıtma davranışlarını bu olayda da gösterdi. Rize'de, Kastamonu'da, Elazığ'da nasıl devletimiz vatandaşımız ile omuz omuza çalıştı ise burada da devletimiz ilk andan itibaren omuz omuza çalıştı." dedi.