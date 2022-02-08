SON DAKİKA: Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den Isparta’daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, çalışmaların sürdüğünü, yalnızca 7 köyde elektrik kesintisi olduğunu ifade etti. Dönmez, sosyal medyadaki çarpıtmalara dikkat çekti, "Biz gerçekleri paylaştık. Doğruları çarpıtmadık. Ama bir kesim doğruları çarpıtma davranışlarını bu olayda da gösterdi." sözleri ile tepki gösterdi.
BAKAN DÖNMEZ: SADECE 7 KÖYDE KESİNTİ SÖZ KONUSU
Son Dakika: Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama | Video
Bakan Dönmez, düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin şu açıklamaları yaptı:
Yaşanan arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu anda sadece 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Faturaların tahsilatını da 1 ay erteliyoruz.
ÇARPITMALARA TEPKİ GÖSTERDİ
Özellikle sosyal medyada ve belli bir medya grubunda çarpıtma haberlere yer verildiğini ifade eden Dönmez, "Ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Doğruları çarpıtmadık. Ama bir kesim doğruları çarpıtma davranışlarını bu olayda da gösterdi. Rize'de, Kastamonu'da, Elazığ'da nasıl devletimiz vatandaşımız ile omuz omuza çalıştı ise burada da devletimiz ilk andan itibaren omuz omuza çalıştı." dedi.