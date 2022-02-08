Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi... Mardin'de karakola taciz ateşine güçlü karşılık! 5 PKK'lı etkisiz
Giriş Tarihi: 8.2.2022 10:41 Son Güncelleme: 8.2.2022 10:57

Son dakika haberi... Mardin'de karakola taciz ateşine güçlü karşılık! 5 PKK'lı etkisiz

Son dakika haberi... Mardin’de karakola taciz ateşine güçlü karşılık! 5 PKK’lı etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Mardin'deli Akdoğan Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde de 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada:
"PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi... Mardin'de karakola taciz ateşine güçlü karşılık! 5 PKK'lı etkisiz
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