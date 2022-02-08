Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır’ın sorgusu başladı

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır emniyette 11 gün süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bozkır'ın savcılık sorgusu başladı.
Kırımızı bültenle aranırken, Ukrayna'da MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti. Ukrayna'dan Türkiye'ye MİT operasyonuyla getirilen Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır gözaltına alınmıştı.
SAVCILIK SORGUSU BAŞLADI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Nuri Gökhan Bozkır Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün tarafından sorguya alındı. Nuri Gökhan Bozkır'ın sorgusunun ardından soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.