Taşlı saldırgandan pişkin savunma!

İstanbul'da üniversite öğrencisi genç kızın suratında taş parçalayan caninin ifadesine SABAH ulaştı. İstanbul'da üniversite okuyan Aslı U. 20 Ocak günü, okula gitmek için sabah erken saatte kaldığı yurttan çıktı. Sınavı olduğu için acele eden genç kız, saat 07.30'da Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde otobüsten indi. Üniversite binasına gitmek üzere ışıklardan karşıya geçen genç kız, peşinden gelen bir kişiyi fark etti.

TAŞLA BAŞINA VURDU

Genç kız hızlı adımlarla ilerlerken, arkasından gelen yüzünde cerrahi maske, başında siyah şapka olan 25 yaşlarındaki şüpheli yere eğilerek bir taş aldı. Saldırgan, bir anda genç kıza yönelerek taşla başına vurdu. Kulağının üst kısmına aldığı darbeyle kanlar içinde kalan öğrenci, korku ve panikle okuluna doğru koşmaya başladı.

İLK MÜDAHALE ÜNİVERSİTEDE YAPILDI

Aslı U., üniversitedeki görevlilerin yaptığı müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Başka bir kadının da karnına taş attığı öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul adliyesine sevk edildi.

'HAKETTİĞİM HAYATI YAŞAYAMADIĞIM İÇİN YAPTIM

Dehşete düşüren olayla ilgili genç kızın taşla kafasını ezmeye çalışan caninin ifadesine SABAH ulaştı. Özcan M., tüyler ürperten ifadesinde akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürerek kendisini savundu. 'Hakettiğim hayatı yaşayamadığım için Asli U.'nun suratına taşla vurdum. Hatalı olduğumu biliyorum' diyerek pişkin bir şekilde eylemini savunan 34 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken saldırganın ifadesine SABAH ulaştı.

HÂKİMLİKTEN DERS NİTELİĞİNDE KARAR

İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimi Furkan Bilgehan Ertem, saldırganın sokakta yürürken elinde bulunan taşla mağdurenin suratına vurduğunun görüntülerle sabit olan Özcan M.'nin her ne kadar akli dengesinin yerinde olmadığına dair iddia öne sürse de, bu iddianın suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ölçülü olacağına hükmetti. Ertem'in kararı ardından Özcan M., cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.