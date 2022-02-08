TEKNOFEST sınırları aştı

Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de, 26-29 Mayıs'ta yapılması planlanan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST Azerbaycan) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, TEKNOFEST'in Azerbaycan'da yapılmasının iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik müttefikliğin açık örneği olduğunu söyledi. TEKNOFEST'in yüksek teknoloji geliştiren bir ülkeye dönüşebilmek için toplumun her kesimiyle birlikte yürütülen bir seferberlik olduğunu söyleyen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
ise, "Şayet Türkiye
dışında bir TEKNOFEST gerçekleştireceksek bunu ilk olarak kader birliği yaptığımız can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik. Bu sebeple Türkiye dışındaki ilk TEKNOFEST'i Azerbaycan'da yapıyoruz. TEKNOFEST Azerbaycan ilk yılında yoluna 10 yarışma ile başlıyor. Tüm teknoloji meraklılarını ellerini çabuk tutup 17 Şubat'a kadar bu yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum" dedi. Bayraktar, Türkiye'deki festivali ise 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun
merkezli olmak üzere Karadeniz
'de düzenleyeceklerini, Azerbaycanlıları TEKNOFEST Karadeniz'e de davet ettiğini kaydetti. TEKNOFEST Karadeniz'e başvurular ise 28 Şubat'a kadar 'www. teknofest.org' adresi üzerinden yapılabilecek. AA