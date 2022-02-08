Turkish Cargo yeni evinde! Dünya lojistiğinin yeni merkezi olacak

İstanbul Havalimanı'nın Nisan 2019 tarihinde hizmete açılmasıyla birlikte yolcu seferleri üzerinden gerçekleştirdiği kargo faaliyetlerini buraya taşıyan Turkish Cargo, kargo uçağı operasyonlarını ise Atatürk Havalimanı'nda sürdürüyordu.



Turkish Cargo, SMARTIST' in altyapısının tamamıyla hazır hale gelmesiyle birlikte, kargo uçuşlarını 72 saat süren geçiş operasyonuyla İstanbul Havalimanı'ndaki Mega Kargo Tesisine taşıdı.



Bu büyük taşınmayla Atatürk Havalimanı'na veda eden Turkish Cargo, bundan sonraki tüm operasyonel süreçlerini hava kargo lojistiğinin yeni merkezi SMARTIST' ten yürütecek.





SMARTIST İLE GELECEĞE HİÇ OLMADIĞI KADAR HAZIRIZ



Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, SMARTIST'in tam kapasite operasyon başlangıcı ile ilgili olarak "Geçtiğimiz 3 yıl boyunca her iki hub'ımızda da çok ciddi bir operasyon yürüttük. Atatürk Havalimanı'nda kargo uçaklarımızın, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu uçaklarımız ve paxfre* kapasitesini kullandık. Kargo uçaklarımızla 23 bin, paxfre olarak ise 6 bin olmak üzere yaklaşık 30 bin sefer gerçekleştirdik ve 2,5 milyon tonu Atatürk Havalimanı'ndan, 1,8 milyon tonu ise İstanbul Havalimanı'ndan olmak üzere 4 milyon tondan fazla hava kargo yükü taşıdık. Şimdi ise hizmet kalitemizden ödün vermeksizin "dual hub" olarak başarıyla sürdürdüğümüz hava kargo faaliyetlerimizi, İstanbul Havalimanı'nda tek bir çatı altında birleştiriyoruz. Türkiye'nin hava kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız SMARTIST ile geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız" diye konuştu



DÜNYA LOJİSTİĞİNİN YENİ MERKEZİ OLACAK



İstanbul Havalimanı'nda tek çatı altında en büyük endüstriyel bina olacak şekilde tasarlanan SMARTIST, tüm fazları tamamlandığında 340 bin metrekarelik alanda yıllık 4 milyon tonluk bir kapasiteye ulaşmış olacak.



Artırılmış Gerçeklik, Otomatik Depolama Sistemleri, Robotik Süreç Otomasyonu ve İnsansız Kara Araçları gibi akıllı teknolojiler ile donatılan tesis, operasyonel hız ve kalite noktasında Turkish Cargo'nun benzersiz hizmet kalitesini çok daha ileriye taşıyacak.



Bu mega tesis aynı zamanda İstanbul'un kıtalara yayılmış konumunun da altını çizecek ve Doğu ile Batı arasındaki ticaret için mükemmel bir geçiş kapısı olacak.



Böylece dünyadaki hava kargo trafiğinin büyük kısmı İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hub'a çekilerek, İstanbul'un dünyanın lojistik merkezine dönüşmesi sağlanacak.



80 FARKLI TİPTE 4 BİN 125 EKİPMAN TAŞINDI



Turkish Cargo, TGS ve taşıyıcı firma üst düzey yöneticilerinin Atatürk Havalimanı'nda kurulan Geçiş Yönetim Merkezi'nden anlık olarak takip ettiği nihai geçiş operasyonu kapsamında, 50 TIR ile 160 sefer gerçekleştirildi.



TIR'ların Türkiye – Yeni Zelanda arasındaki mesafeye denk gelen yaklaşık 16 bin kilometre yol kat ettiği operasyonda, TGS ve Turkish Cargo'ya ait 80

farklı tipte 4 bin 125 ekipman Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşındı.



ATATÜRK HAVALİMANI'NA VEDA UÇUŞU GERÇEKLEŞTİ



Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'na 89 yıl boyunca ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan son kez havalanan Turkish Cargo uçakları, yurtdışı rotasını tamamladıktan sonra İstanbul Havalimanı'na indi. Taşınma sonrası Turkish Cargo, Airbus 330F uçağıyla gerçekleştirdiği TK6455 numaralı ISL-KRT (Atatürk Havalimanı – Hartum, Sudan) seferiyle Atatürk Havalimanı'na veda etti.