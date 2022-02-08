Giriş Tarihi: 8.2.2022

Turkovac mutluluğu

Yerli aşı Turkovac, dün itibarıyla tüm Türkiye’de uygulanmaya başladı. Vatandaşlar ‘Gurur ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Devletimize ve Türk hekimlerine güveniyoruz’ derken sağlıkçılar ‘Yerli aşıyı bekleyen ciddi bir kesim vardı. İlk gün ilgi büyük’ diye konuştu