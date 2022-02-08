Turkovac mutluluğu

30 Aralık'ta şehir hastanelerinde randevusu açılan yerli aşı Turkovac dün tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı. Uzun süredir yerli aşıyı bekleyen vatandaşlar mutluluk ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi. İşte dünden notlar:
KIRKLARELİ:
Aşı yaptıran Barış Koçoğlu
'Gururluyum. Bu anı bekliyordum' dedi.
YALOVA:
İl Sağlık Müdürü Emrah Eray "Kendi aşısını yapan 10 ülkeden biri olmamız gurur verici" dedi.
TRABZON:
Turkovac aşısı için randevu alan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren aşı merkezlerine koştu. Aşı yaptıran Turan Aslan
(46) 'İki Sinovac olmuştum. Yerli aşıyı bekledim. Randevu alıp gönül rahatlığıyla aşımı oldum. Devletimize teşekkür ederim' dedi.
VAN: Van
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün Turkovac yoğunluğu vardı. Aşı yaptıran vatandaşlardan Murat Çakır, "Sosyal medyada çıkan yanlış bilgilerden dolayı aşıya karşıydım. Ancak milli aşı bana güven verdiği için aşımı oldum. Devletimize güveniyoruz" dedi.
KIRŞEHİR:
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ali Güneş 'Bugün için 200 hastaya randevu verdik. Bu sayı günlük 500'e kadar çıkabilir' dedi.
NEVŞEHİR:
İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay 'Yerli aşımızı bekleyen herkesi merkezlerimize davet ediyoruz" dedi.
SAMSUN:
Aşı yaptıran vatandaşlardan Melek Yüksel
'Kovid'le mücadelede ülkemiz büyük bir yol katetti. Aşı üretiyor ve bu anlamda milletimize şifa veriyor olmamız çok kıymetli' dedi. Temel Sinecek
ise 'Bütün aşılarımı Turkovac olmak isterdim. Eşim ve çocuklarım da Turkovac'ı tercih etti. Türk hekimlerine güveniyoruz' diye konuştu.
ŞANLIURFA:
Aşı yaptıran vatandaşlar 'Turkovac'ın üretim tesisinin kentimizde bulunması bizim için ayrı bir gurur' dedi.
ANTALYA:
İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük 'Toplumda Turkovac'ı bekleyen ciddi bir kesim var. Bu ilk günkü yoğunluktan belli oluyor' dedi.
OSMANİYE:
İlk etapta 3 bin dozun geldiği kentte ilk aşıyı Vali Erdinç Yılmaz yaptırdı.
KARAMAN:
İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ilk gün alınan 280 randevudan yüzde 26'sının hiç aşı olmayan, yerli aşıyı bekleyen vatandaşlar olmasının önemini vurguladı.
AFYONKARAHİSAR:
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kovid-19 aşı birim sorumlusu Yaşar Tunç 'Halkımızın Turkovac'a ilgisi güzel' dedi.
SAKARYA:
Aşı olan Ali Ürkmez 'Turkovac'ı iki sene bekledim. Koşarak geldim ve aşımı oldum" dedi.
ERZINCAN:
Vali Mehmet Makas 'Türk bilim insanları vatandaşın beklentisine cevap verdi. Yüksek sesle 'Yerli ve milli aşımız Turkovac'a güveniyorum' sloganını şiar edinelim' diye konuştu.
TOKAT:
Turkovac aşısını yaptıran Mehmet Türk (60) 'Çok mutluyum. Güvenim sonsuz. Tayyip Bey'e teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Türk'e Türk'ten başkası çare olmaz' diye konuştu.
Özgür ÖZDEMİR- Hayrettin ŞAŞMAZ- İlhan DEMİRCİOĞLU - Mehmet YILDIRIM - Zahide VURAL - Metin HARIKÇI-Aslışah NARGÜL/
SABAH