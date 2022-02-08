Üsküdar’da 3 katlı binadaki patlamada yaralananlardan haber var

Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralananların Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım servisinde tedavi gören ve vücudunun büyük bölümünde yanık olan 26 yaşındaki Yakup Kara'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Üsküdar'daki patlamada yaralananların tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 3 yaralıdan birinin taburcu edildiği, 2 hastanın ise genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü kaydedildi.



Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım servisinde tedavi gören ve vücudunun büyük bölümünde yanık olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki Yakup Kara'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



YAKUP KARA'NIN GENEL DURUMU KÖTÜ OLARAK AÇIKLANDI



Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım servisinde tedavi gören ve vücudunun büyük bölümünde yanık olan Yakup Kara'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan , "Patlamada vücudunun yüzde 70'i yanan ve vücudunda kırıklar oluşan Yakup KARA yanık nedeniyle acil servis kırmızı alana getirildi. Genel durumu kötü, Fizik muayene: Kafada sağ oksipital bölgede yaklaşık 10cm kesi, kafa bölgesinde saç ve saçlı deride yanık. Sağ ve sol kaş ve kirpiklerde yanık, burun kıllarında ve ağız içinde yanık, yüzün her iki yanında 1.derece yanık, boyunda sürküler yaygın 1. Ve 2. Derece yanık, toraks ön duvarda, batında torokalomber bölgede, humerus ön kol ve elde, femur distalde sağ ve sol diz sağ ve sol kruriste ve sağ ve sol ayak 1. 2. Ve 3. derece yanık. Yaklaşık %70 yanık tespit edildi. Periferik damaryolu açıldı, IV agrasif sıvı tedavisine başlandı, tetenaz ve IV antibiyoterapisi yapıldı, boyun,toraks ve inhalasyon yanığı olmasından dolayı entübe edildi. Multidisipliner olarak ilgili klinikler tarafından değerlendirildi. Yanık yoğun bakıma interne edildi" dedi.