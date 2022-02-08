Üsküdar’da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada ön inceleme sonucu doğalgaz patlaması olarak açıklanan patlamada birisi ağır 4 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen patlama sonrası oturduğu kanepe ile b.irlikte 4 kattan sokağa düşüp yaralanan Üniversite öğrencisi Yakup kara ile apartmanda yaralananüç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.



Patlamanın meydana geldiği bölgede Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıarak 6 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yıkım çalışması yapılan alana gelerek 14 daire sahibine 50'şer bin TL para ve kira yardımı yapılacağını Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile yıkımı gerçekleştirilecek 14 dairenin tekrar yapılıp hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.



Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. Yıkım yapılan alanda İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam etti.



BİNADAN FIRLAYARAK AĞIR YARALANAN ÜNİVERSİTELİ GENCİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR



Meydana gelen patlamada dairede kanepede otururken patlamanın şiddeti ve basıncıyla evin duvarı ile birlikte sokağa düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki Yakup Kara'nın vücudunun yüzde 70'inin yanması, vücudunda ve kafasında kırıkların olması nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yakup Kara'nın patlama ile birlikte vücudunun ve kafasının yüzde 70'in üzerinde yandığı genel durumunun kötü olduğu kaydedildi. Entübe edilen Kara'nın daha çok kafa bölgesinde yanık olmasından dolayı hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.