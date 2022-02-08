Vakalar İstanbul’da azaldı, Ankara ve İzmir’de yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı yeni haritayı paylaştı. 22-28 Ocak verilerine göre, vaka sayısı İstanbul
'da 889.58, Ankara
'da 1003.30, İzmir
'de 961.57 oldu. Buna göre Kovid- 19 vakaları İstanbul'da azalırken, Ankara ve İzmir'de arttı. İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini vurgulayan Koca, "Hastaneye yatışlar yüzde 10'dan fazla azaldı. Yoğum bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı, 60 yaş üzeri" dedi.
96 BİN 514 VAKA, 236 VEFAT
TÜRKİYE
'DE dün test yapılan 432 bin 131 kişiden 96 bin 514'üne Kovid-19 tanısı konulurken, 236 kişi de hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 83 bin 274 oldu. Son tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük Kovid- 19 tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" diye konuştu. ANKARA