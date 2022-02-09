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Giriş Tarihi: 9.2.2022 21:47

Bakan Koca'dan 'Sağlık Uygulamaları Tebliği' paylaşımı: Ücretler yeniden belirlenmiş oldu

Bakan Koca’dan ’Sağlık Uygulamaları Tebliği’ paylaşımı: Ücretler yeniden belirlenmiş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) GÜNCELLENİP YAYINLANDI. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu. Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin'e TEŞEKKÜR ederim." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan 'Sağlık Uygulamaları Tebliği' paylaşımı: Ücretler yeniden belirlenmiş oldu
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