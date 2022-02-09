Son dakika: Bakan Kurum’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.
BAKAN KURUM'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin.