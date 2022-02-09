Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 9.2.2022 22:45 Son Güncelleme: 9.2.2022 22:56

Son dakika: Bakan Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Bakan Kurum’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

BAKAN KURUM'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA