Balık haline boy baskını: 8 ton balığa el konuldu

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Buca Balık Hali ve çevresindeki soğuk hava depolarına yönelik denetim yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kapsamlı denetimde boy ve av yasağına uymayan 7 bin 777 kg balığa el konuldu. Ayrıca 2 hava deposu ve bir kişiye toplam 37 bin 149 lira para cezası kesildi. Denetimlere Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Sabahın erken saatlerinde Buca Balık Hali'ne gelen denetim ekipleri, hal giriş-çıkışları, hal depoları, tezgahları ve taşıma araçları da dahil olmak üzere kapsamlı bir denetim gerçekleştirdikten sonra, hal çevresindeki soğuk hava depolarını da uygunsuz durum olup olmadığını incelemek üzere ziyaret etti. Su Ürünleri Kontrol görevlileri, balıkların uygun zamanda ve uygun boyda avlanarak, doğru şartlarda muhafaza edilmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.