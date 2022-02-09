Başkan Erdoğan, geçmiş olsun mesajı paylaşan vatandaşlara teşekkür etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. Hastalığı hafif atlatan ikili için başta siyasiler ve devlet liderleri olmak üzere binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.
Başkan Erdoğan bugün kendisi için geçmiş olsun dilekleri ileten vatandaşlara teşekkür mesajları paylaştı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
"Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…"
Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin… https://t.co/0VVHIGGUkY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
"Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…"
Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun… https://t.co/jMdE1bnCa9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
"Nuray Hanım, güzel dileklerin ve mesajın için çok çok teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyorum."
Nuray Hanım, güzel dileklerin ve mesajın için çok çok teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyorum. https://t.co/VugFZ8puhJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
"Biz de Serra kızımızı çok seviyoruz, gözlerinden öpün yerimize… Eşinize ve ailenize selamlarımla…"
Biz de Serra kızımızı çok seviyoruz, gözlerinden öpün yerimize… Eşinize ve ailenize selamlarımla… https://t.co/wPSxHFRu5Z— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
"Mehmet Emin kardeşim, hayır duaların için çok teşekkür ederim. Selam ve muhabbetlerimle..."
Mehmet Emin kardeşim, hayır duaların için çok teşekkür ederim. Selam ve muhabbetlerimle... https://t.co/SI0ZSCpRSR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
"Maşallah, kızımız ne güzel okuyor o duayı öyle… Çok teşekkür ediyorum, selam ve muhabbetlerimle…"
Maşallah, kızımız ne güzel okuyor o duayı öyle… Çok teşekkür ediyorum, selam ve muhabbetlerimle… https://t.co/gH9794qzAl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
"Allah razı olsun İrem kızım, teşekkür ederim. Dualarını eksik etme…"
Allah razı olsun İrem kızım, teşekkür ederim. Dualarını eksik etme… https://t.co/Th57pG7uXo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
"Eslem kızım çok teşekkür ederim, Allah razı olsun… Şırnak Silopi'ye selamlar…"
Eslem kızım çok teşekkür ederim, Allah razı olsun… Şırnak Silopi'ye selamlar… https://t.co/DhFbwxVdEt— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
"Bizi iri ve diri tutan şey, Elif Sude gibi pırlanta yavrularımızın bu dualarıdır… Gözlerinden öpüyoruz. Sağ ol, var ol…"
Bizi iri ve diri tutan şey, Elif Sude gibi pırlanta yavrularımızın bu dualarıdır… Gözlerinden öpüyoruz. Sağ ol, var ol… https://t.co/po4V0l7BTi— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
"Yavuz Selim evladım, çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öperim, sağ ol…"
Yavuz Selim evladım, çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öperim, sağ ol… https://t.co/6GEjx1IPTd— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022