Başkan Erdoğan, geçmiş olsun mesajı paylaşan vatandaşlara teşekkür etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. Hastalığı hafif atlatan ikili için başta siyasiler ve devlet liderleri olmak üzere binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.

Başkan Erdoğan bugün kendisi için geçmiş olsun dilekleri ileten vatandaşlara teşekkür mesajları paylaştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…"

"Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…"

"Nuray Hanım, güzel dileklerin ve mesajın için çok çok teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyorum."

"Biz de Serra kızımızı çok seviyoruz, gözlerinden öpün yerimize… Eşinize ve ailenize selamlarımla…"

"Mehmet Emin kardeşim, hayır duaların için çok teşekkür ederim. Selam ve muhabbetlerimle..."

"Maşallah, kızımız ne güzel okuyor o duayı öyle… Çok teşekkür ediyorum, selam ve muhabbetlerimle…"

"Allah razı olsun İrem kızım, teşekkür ederim. Dualarını eksik etme…"

"Eslem kızım çok teşekkür ederim, Allah razı olsun… Şırnak Silopi'ye selamlar…"

"Bizi iri ve diri tutan şey, Elif Sude gibi pırlanta yavrularımızın bu dualarıdır… Gözlerinden öpüyoruz. Sağ ol, var ol…"

"Yavuz Selim evladım, çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öperim, sağ ol…"