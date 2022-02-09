Bodrum’da fırtınalı gece

Bodrum'da şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Fırtına nedeniyle dev dalgalar sahildeki iskeleleri dövdü, tekneler denize açılamadı, ağaçlar kökünden söküldü. Şiddetli fırtına Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlü ve Turgureis mahallelerinde etkili oldu. Ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için sahada çalışmalarını sürdürdü. Çamlık-Kızılağaç yolunda fırtınadan dolayı ağaç devrildi. Ağaç devrilirken elektrik tellerini de kopardı. Ağacın devrilmesiyle karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu, kuyruktaki sürücüler ve yolcular ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ekipler, yolu kapatan ağacı kaldırmak için çalışmalara başladı.