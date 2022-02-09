CHP’li vekilin algı operasyonunu Sivas Valisi Salih Ayhan çürüttü

CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ YAĞDI

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın olayın iç yüzünü ortaya çıkmamasının ardından sosyal medya kullanıcıları CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya tepki gösterdi. Osman Kurşun adlı sosyal medya kullanıcısı "Eskiden sizin partinizin zamanında altı ay açılmıyordu köy yolları. Hayatınız yalan. Valinin açıklamasını oku milleti geri zekalı yerine koymayın. Sizin hizmetinizi İstanbul'a balıkçıda gördük" derken Zeynel Bulut adlı kullanıcı ise; "Küçük bir köyle İstanbul gibi bir metropolü kısalıyorsunuz. Yazık çıkarcılar sizi" yorumunda bulundu.