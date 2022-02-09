CHP’li vekilin algı operasyonunu Sivas Valisi Salih Ayhan çürüttü

Zara İlçesi Alişir ve Becekli Köylerinde iki ayrı cenazenin zorlu kış şartlarında kızakla çekilerek defnedileceği yere götürülürken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yetkilileri hedef alarak" Kar yağışı sonrası çalışmaların yetersizliği, hemşehrilerimizi mağdur etmeye devam ediyor. 900 kilometre ötedeki İstanbul'a gözünü çeviren Sivaslı yetkililer önce bu manzaraya çözüm bulsun" sözleriyle algı operasyonu yapmaya çalıştı.
CHP'Lİ VEKİLİN ALGI OPERASYONUNU VALİ ÇÜRÜTTÜ
CHP'li vekilin sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan, olayın asıl nedenini açıkladı. Vefat eden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Vali Salih Ayhan açıklamasında " Sivas dağlık ve yoğun coğrafyasında bu yıl örnek bir çalıma ve üstün bir gayret göstermiştir. Bahse konu köyümüzün yolu cenaze öncesinde açılmıştır. Ancak cenazenin köyün dışına defnedilmek istenmesi, arazinin araç geçişine uygun olmaması ve cenaze sahiplerinin cenazelerini biran önce defnetmek istemeleri üzerine istenmeyen görüntüler ortaya çıktığı anlaşılmıştır" dedi.
"5 BİN 345 KİŞİ MİSAFİR ETTİK 27 BİN 452 KİLOMETRE YOL AÇTIK"
Açıklamasında Sivas'ta sürdürülen karla mücadele çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Salih Ayhan; "Geçtiğimiz hafta yağan kar sebebiyle şehirlerarası kapanan yollarda mahsur kalan yüzlerce araç ve 5 bin 345 vatandaşın misafir edilerek Sivas'tan hoşnut ayrılmaları sağlandı. Ayrıca köy yollarımızda ise 27 bin 452 kilometre yol açılarak ulaşım sağlanmıştır" dedi.
CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ YAĞDI
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın olayın iç yüzünü ortaya çıkmamasının ardından sosyal medya kullanıcıları CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya tepki gösterdi. Osman Kurşun adlı sosyal medya kullanıcısı "Eskiden sizin partinizin zamanında altı ay açılmıyordu köy yolları. Hayatınız yalan. Valinin açıklamasını oku milleti geri zekalı yerine koymayın. Sizin hizmetinizi İstanbul'a balıkçıda gördük" derken Zeynel Bulut adlı kullanıcı ise; "Küçük bir köyle İstanbul gibi bir metropolü kısalıyorsunuz. Yazık çıkarcılar sizi" yorumunda bulundu.