FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerihce, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde mahrem ve rehberlik yapılanmaları içerisinde yer alan şüphelilere yönelik Konya merkezli 10 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütte şehir dışı talebe sorumlusu olan şüphelilerin örgütün TSK mahrem yapılanmasında sorumlu oldukları askeri lise, harp okulu öğrencilerini örgüt ideolojisi doğrultusunda yetiştirilmesi, ileride örgütün talimatlarını sorgulamadan itaat edecek biçimde sürekli markaj halinde tutulması, öğrencilerin örgüt jargonunda 5-5'lik şakirt olarak nitelendirilen militanlara dönüştürülmesinde önemli görev üstlendikleri tespit edildi.

REHBERLİK YAPILANMASI FABRİKA İŞLEVİ GÖRÜYOR

'Paralel Devlet' olarak adlandırılan örgütün derin kısmının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını elde etmede esas omurgayı 'rehberlik' olarak adlandırdığı eğitime yönelik faaliyetlerin oluşturduğu belirlendi. Söz konusu örgütün paralel devlet hedefi doğrultusunda rehberlik yapılanmasının adeta bir fabrika işlevi gördüğü, örgütün ideolojisi doğrultusunda yetiştirilen örgüt mensuplarının örgüte bağlılık derecesine göre mahrem yapılanmalarda görev verilerek devlet kadrolarında özel olarak vazifelendirildiği tespit edildi. Bu yapılanma içerisinde il eğitim danışmanının birinci derecede sorumluluğu altında il lise sorumlusu, il ilköğretim sorumlusu, il üniversite sorumlusu, il yurtlar sorumlusu, kredi yurtlar kurumu sorumlusu, üniversite öğrenci sorumlusu, eyalet talebe sorumlusu olarak adlandırılan görevlilerin bulunduğu belirlendi.