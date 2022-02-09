Giriş Tarihi: 9.2.2022 21:59

Fuhuşa zorlanan 17 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı ÖMER ÇETİN

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri insan ticareti yapan iki kişiye yönelik operasyon düzenlerken zorla fuhuş yaptırılan 17 yabancı uyruklu kadını da kurtardı. Zanlılar, yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri ortaya çıkarken pasaportlarına el koyarak zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.