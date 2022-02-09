Fuhuşa zorlanan 17 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
koordinesinde; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takip sonrası insan ticareti yaptığı belirlenen T.A. ile İ.Y.'ye yönelik operasyon düzenlerken fuhuşa zorlanan 17 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.
İnsan ticareti yapan T.A. ile İ.Y., yabancı uyruklu kadınları hasta bakıcılığı, çocuk bakıcılığı, temizlik vb. gibi işlerde çalıştırma vaadiyle Türkiye'ye getirdi. Sonrasında is bulamayıp ekonomik olarak zor durumda kalan bu kadınlar zorla fuhuş yapmaya zorlandı. T.A. ile İ.Y., mağdur kadınların ülkelerinde bulunan ailelerine para göndererek borçlandırdı ve pasaportlarına el koydu. T.A. ile İ.Y., kadınların fuhuş yapması için mekan ayarlarken kazandıkları paranın da yarısına el koydu.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan T.A. ile İ.Y. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.