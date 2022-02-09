Güvenlik görevlisine taşla vurup silahını almıştı! Saldırgan anneme küfür ettiler o yüzden yaptım dedi

Edinilen bilgilere göre, olay Silivri'de bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesine elinde taşla gelen bir şahıs, güvenlik görevlisinin kafasına vurarak yaraladı. Yaralı güvenlik görevlisi İ.A.'nın belindeki silahı alıp doldur boşalt yapmaya başladı. O esnada başka bir banka çalışanı şahsı etkisiz hale getirdi. 2 adet suç kaydı bulunan şüpheli B.Ö. (36) olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Güvenlik görevlisine taşla vurup silahını almıştı! "Anneme küfür ettiler, o yüzden yaptım" dedi | Video

GÖREVLİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ



Yaralı güvenlik görevlisi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



İKİ FARKLI İFADE "ANNEME KÜFÜR ETTİLER"



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde ifadesi alınan şüpheli ilk ifadesinde; "2 gün önce annem ile bankaya geldik. Güvenlik görevlilerinden yardım istedi ona hakaret edip geri çevirdiler" dediği iddia edildi. Bir diğer ifadesinde ise; "2 gün önce banka önünden motorla geçiyordum, anneme küfür ettiler bana küfür ettiler" dediği öne sürüldü. Güvenlik görevlisi ise şahsı tanımadığını belirtti.

Şüpheli B.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.