Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna
'dan Türkiye
'ye MİT operasyonuyla getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır
'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından sorgulandı. Şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından gözaltı süresinin savcılık talebiyle ikinci kez uzatılması kararı alınmış, nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından gözaltı süresi uzatılmıştı. Ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve 11 gün gözaltında kalan Bozkır, adliyeye sevk edildi. Gözaltı süresi dolan Bozkır 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından savcılığının tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Bozkır 'Örgüt üyeliği ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bozkır, özel kuvvetlerde görevli subayken ihraç edilmişti.