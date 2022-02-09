Hain örgütten pes dedirten kumpas! FETÖ’cüler tarafından “FETÖ’cü” diye tasfiye edildi

Adli tıp kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarında görevli 18 kişi, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliğinden yargılanıyor.

Mahkemede dinlenen tanıklara tek tek sanıkları tanıyıp tanımadıkları sorularak, teşhis yaptırıldı. Tanık polis memuru Kemal A., eski Emniyet Kriminal Daire Başkanı Kemal Pelit'i fotoğraflarından bildiğini, bire bir tanışmadıklarını söyledi.

40 GÜN AÇIKTA KALDI

Tanık Kemal A. FETÖ'cüler tarafından "FETÖ'cü" diye tasfiye edildiğini, ancak 40 gün açıkta kaldıktan sonra FETÖ ile irtibatı tespit edilemeyince görevine iade edildiğini anlattı.

Sanık Kemal Pelit ise tanığa, kendisini tanımıyorsa FETÖ'cü olduğunu nereden bildiğini sordu.

FETÖ'CÜLÜK KORONAVİRÜS GİBİ

Tanık Kemal A. "Bu iş öyle bir noktaya geldi ki koronavirüs gibi, belirtisi olanlar suçlu, olmayanlar suçsuz. İşleyişinizi bilmem, sizi tanımam. Ben 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşadıklarımı CİMER'e yazdım. Gerekli birimler, istihbarat araştırmasını, sorgulamasını istedim" şeklinde cevap verdi.

ZEKERİYA ÖZ KENDİ ELİYLE GETİRDİ

Adli tıp uzmanı Yüksel Aydın Y. ise tanık olarak verdiği ifadede, sanıklardan eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce'nin FETÖ ile ilişkisine şahit olmadığını belirterek, özetle şu şekilde ifade verdi: "Savcı Zekeriya Öz, kuruma geldiğinde, 'Siz fotokopi üzerinden rapor vermiyorsunuz, aslını istiyorsunuz. Başkasına da güvenmiyorsunuz. O yüzden ben kendi elimle getirdim' demişti. Benim hatırladığım bu. Zekeriya Öz'ün 'Elimdeki tek belge bu. Yolda başına bir şey gelir diye ıslak imzalı belgeyi kendim getirdim' dediğini hatırlıyorum. Normalde yönetmelik uyarınca Adli Tıp Kurumu'na belgenin nasıl geldiği belli. Belgeyi de kendisi getirdiği için, 'siz bunu nasıl getirirsiniz' diye sorma hakkını kendimde görmedim."