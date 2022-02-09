Halil Falyalı silahlı saldırıda öldürüldü

KKTC
'DE silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı
hayatını kaybetti. Türk Ajansı Kıbrıs
'ın haberine göre, Falyalı, Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne nakdelilen Falyalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde hayatını kaybetti. Falyalı, geçen yıl "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesi
'nde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı. AA