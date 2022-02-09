Haberler Gündem Haberleri Kandil’in ‘sivil itaatsizlik’ çağrısına ilk destek Kemal Kılıçdaroğlu’ndan
Giriş Tarihi: 9.2.2022 23:43 Son Güncelleme: 9.2.2022 23:57

Kandil’in ‘sivil itaatsizlik’ çağrısına ilk destek Kemal Kılıçdaroğlu’ndan

HALİT TURAN HALİT TURAN

Geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütünün elebaşları tarafından yapılan 'faturaları bahane ederek sivil itaatsizlik başlatın' talimatını ilk uygulayan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda elektrik faturalarına değinerek, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütünün elebaşları tarafından yapılan 'faturaları bahane ederek sivil itaatsizlik başlatın' talimatını ilk uygulayan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.


HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapılmıştı. Çağrıda örgütlerin faturaları bahane ederek sokağa çıkmaları ve faturaları ödemeyerek 'öz yönetim hakları' doğrultusunda sivil itaatsizlik başlatmaları istenmişti.

İLK UYAN KILIÇDAROĞLU: "OLDU, FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"

Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Kandil’in ‘sivil itaatsizlik’ çağrısına ilk destek Kemal Kılıçdaroğlu’ndan
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