Kazdağları’nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşma çalışmaları sürüyor

Milli parkın Sarıkız bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Mahsur kalan ekiplere yaklaşık 1 kilometre mesafenin kaldığını belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Makine arızaları yaşadık, yeni makineler sevk ediyoruz. Ekipler yaya da ulaşmaya çalışacaklar. Helikopter de talep ettik, tüm imkanları kullanıyoruz. Şu an itibariyle orada mahsur kalan arkadaşlarımızın yakıt sıkıntıları yok. Sağlık durumları iyi, o yönden problem yok. Şartlar zor, şu an bulunduğumuz yer bizi aldatıyor, burada hava iyi ama yukarısı çok kötü. Hala kısmen tipi var. Helikopterle alma durumumuz da olabilir."