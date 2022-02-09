Kızıltepeli öğrencilerden Atık Pil Toplama Kampanyası'na destek

Kızıltepe'de çocuklara ve gençlere atık pil toplama alışkanlığı kazandırmak amacıyla 7 ay sürecek olan ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası'nın startı verildi. İlçede bulunan anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselere yönelik başlatılan yarışma ile atık pilleri kaynağında ayrıştırarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, öğrencilere çevre bilincini aşılamak, daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye sahip olmak amaçlanıyor.

30 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında toplanan piller TAP'a teslim edilecek. En çok pil toplayan okullar ödüllendirilecek.



Konuyla ilgili bilgi veren Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam: "TAP ile birlikte okullarda böyle bir çalışma yapmaktan son derece mutluyuz. Çocuklarımıza çevre bilincini aşılama noktasında bu kampanyayı çok önemsiyoruz. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen bu kampanya ile toplanan atık piller ülke genelinde toplanan atık pilin yaklaşık olarak %40'ına denk gelmektedir. Bu da az bir yüzdelik değil. Buradan anne babalara sesleniyorum evinizde bir atık pil kutusu olsun. Çocuklar pillerin çöp olmadığını geri dönüşüme kazandırılabileceğini bilsinler. Bizler okullarımızda bunu sürdüreceğiz ama siz değerli anne babalar da evlerinizde bu kampanyayı sürdürün ki geleceğimiz yeşillensin" dedi.