Kocaeli’nden, Ampute Futbol Milli takımına otobüs

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Ampüte Futbol Milli Takımına söz verdiği gibi otobüs hediye etti. Ampüte Milli Futbol Takımına tahsis edilen 2021 model 41 AJC 784 plakasına sahip 29+1 otobüs, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenle Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'na ve Ampüte Futbol Milli Takımı'na teslim edildi. Başkan Büyükakın, otobüsün anahtarını teknik direktör Osman Çakmak'a takdim etti.



"BAŞARILARIYLA ÖLÇÜLEMEZ MÜTEVAZI BİR HEDİYE"

Törende konuşan Başkan Büyükakın, Ampute Futbol Milli Takımının başarılarının her zaman gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükakın, "Daha önce Gebze Sporcu Merkezi'nin açılışında kendileri iştirak etmişlerdi. Oraya bir zenginlik katmışlardı. Orada sohbet ederken Ampute Futbol Milli Takımı'nın bir araç ihtiyacı olduğu konusu gündeme geldi. Biz de 'Emir telakki ederiz.' dedik. Onların bu başarılarına, onların ilkleri bizlere yaşatmasına biz de ilklerle karşılık verelim istedik. Başarılarıyla ölçülemez mütevazı bir hediye verdik diye kabul ediyoruz. Analarının ak sütü kadar helaldir. Bundan sonraki programlarında da katkı sağlayacağına inanıyorum. Yolları açık olsun. İnşallah bize en yakın zamanda dünya kupasını da getirecekler diye umut ediyoruz." diye konuştu.



''BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU''

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise "Biz de Sayın Başkanıma bu kadirşinaslığından ve yapmış olduğu büyüklükten dolayı müteşekkiriz. Her zaman, her yerde hem spora hem sporculara çok büyük ev sahipliği yaptığını, çok büyük imkanlar sunduğunu biliyoruz. Bize dünya şampiyonluğuna giderken yol arkadaşlığı yaptığı için teşekkür ederiz. Buradan tüm Türkiye'ye dünya kupasını getireceğimizin sözünü vermiş olalım" dedi.



DÜNYA KUPASI ÖNCESİ MOTİVASYON

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da, Başkan Büyükakın'a şu sözlerle teşekkür etti: "Camiam, futbolcu kardeşlerim ve Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu adına gerçekten çok teşekkür ederim. Tahir Başkanımız biz buraya geldiğimizde Gebze' de bir spor kompleksinin açılışına 'Nasıl geldiniz?' dedi. 'Belediyenin aracı gelip bizi aldı.' dedik. 'Niye aracınız yok mu?' dedi. 'Var ama diğer görevlilerde.' dedik. 'Ben Ampüte Milli Takımı'na bir araç tahsis edeceğim.' dedi. Bugün de sözünü tuttu. Gerçekten hem bir futbolcu olarak, hem bir hoca olarak hem de bir gazi olarak Tahir Başkanımıza ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Kamplarda bu aracı kullandığımızda bize dünya kupası için de ayrı bir motivasyon olacak." Milli takım kaptanı Rahmi Özcan ile takım kalecisi Bülent Çetin de Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.