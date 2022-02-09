MOSSAD ajanlarının yargılanmasında, 15 sanığın savunması tamamlandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple bir yıl süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açılan davaya, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Salı günü başlayan ilk duruşmanın ikinci gününde casuslukla suçlanan sanıkların savunma ve sorgularına devam edildi.

20 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

"Siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri istenen sanıklar, suçmaları kabul etmedi.

10 sanık tercüman aracılığıyla savunmalarını yaptı. İlk gün de 5 sanığın ifadesi alınmıştı. Davada 1 kişi dışındaki diğer sanıkların savunma ve sorguları tamamlanmış oldu.

Yarın devam edilecek duruşmada kalan sanığın ifadesi alındıktan sonra talepler dinlenecek.

MOSSAD'A CASUSLUK YAPTILAR

7 Ekim 2021'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakalamış, daha sonra şebekenin yeni bir üyesinin tespit edilmesiyle şüpheli sayısı 16'ya çıkmıştı.

Tamamı Arap asıllı olan sanıklar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis etmekle suçlanıyor.

Sanıkların Türkiye'de Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların sosyal hayatlarını, STK faaliyetlerini, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını da izleyip İsrail gizli servisine raporladığı öne sürülüyor.