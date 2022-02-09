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Giriş Tarihi: 9.2.2022 18:40 Son Güncelleme: 9.2.2022 18:41

MSB duyurdu! Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalandılar

MSB duyurdu! Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsın yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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MSB duyurdu! Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalandılar
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