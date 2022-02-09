MSB duyurdu! Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/zCvesBoOJL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2022