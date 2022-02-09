Ramazan Can: Bulanık suda balık avlamasınlar

Kimi kesimler tarafından yeniden gündeme getirilmeye çalışılan Başkan Erdoğan'ın aday olamayacağına ilişkin iddialara AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyon Başkanvekili Ramazan Can açıklık getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101. Maddesinin yeniden yazılarak değişiklik teklifi haline getirildiğini hatırlayan Can, "Anayasa Komisyonu'nda kabul edilerek TBMM genel kurulunda oylanmış ve yeterli nisabı bularak referanduma gidilmiştir.

Aziz Milletimizin takdiriyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini içeren diğer değişiklik maddeleriyle beraber 101. Maddede kabul edilerek 16 Nisan 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir" dedi.

Can, "Değişiklik ile kabul edilen 101. Madde; İki dönem şartı ifade olarak eski hükümdeki gibi aynen kalsa da tabiri caizse taze bir maddedir. Asla eski bir madde değildir. Madde yeniden yazılmış değiştirilmiş değiştirilirken iki dönem şartı korunmuştur. Bu iki dönem şartının korunması değiştirilmediği anlamına asla gelmez. Ayrıca yeni hüküm geçmişe yürütülemez. Eski beyanla yeni hüküm makable şamil olamaz. Tek istisnası ceza hukuku kişinin lehine hükümlerdir. Velev ki burada uygulansa bile adayın lehine olmayacağı için zaten uygulanamaz" ifadelerini kullandı.

Can "Yine; 2014'te yapılan seçimlerde 101. Maddenin eski hali uygulamıştır. 2017 referandumda kabul edilen yeni 101. Madde ilk defa 2018 de yapılan seçimde uygulanmıştır. Yeni madde ve yeni sisteme göre Cumhurbaşkanımız bir kez aday olmuştur, bir hakkı daha vardır.

Kimse bulanık suda balık avlamasın, 367 hukuk skandalının fikir babaları siyaset mühendisliği yapmasınlar. Hukuk tarihine kara bir leke olarak geçtiler yazıktır, ayıptır günahtır. 101. Maddenin geçmişe uygulanacağına dair bir hüküm yoktur olamaz da olsa da hukuka aykırı olur. Olmayan bir hükmün olsada hukuka aykırı olacak bir hükmün fiili olarak uygulanması mümkün olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.