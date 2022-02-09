SABAH yazdı, park kurtuldu! Kamuoyunun zaferi!

ANKARALILAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Mansur Yavaş, Ankara'nın en eski parklarından olan Kurtuluş Parkı'nı TED Üniversitesi'ne bir protokolle devretmesi Ankaralılar'ın büyük tepkisine neden olmuş ve Ankaralılar sosyal medyada oluşturdukları platformlarda bu kararın geri alınması istenmişti. Yavaş, Çankaya Kurtuluş'taki 60 yıllık parkı üniversiteye teslim etmiş, yapılan işbirliği protokolü ile parka çok yakın konumda bulunan Kolej semtine ismini veren eski TED Koleji'nin yerine kurulan TED Üniversitesi'nin parkı yenileyeceği, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyeceği belirtilmişti. Mansur Yavaş'ın TED Üniversitesi yetkilileri ile imzaladığı protokolü twitter'dan duyurmasının ardından sosyal medyada tepki seli oluştu. Protokolle TED Üniversitesi'nin Kurtuluş Parkı'nı kampüs alanına dahil etmek istediği vurgulanırken, sosyal medyada "Kurtuluş Parkı'na sahip çık" çağrısı yapılmıştı.

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