SABAH yazdı, park kurtuldu! Kamuoyunun zaferi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi tarafından yeni bir imar planı hazırlanması teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından ABB Meclisi'ne sunulan raporda; Kurtuluş Parkı'nın Ankaralılar'ın hizmetinde daha aktif kullanımı için parkın köhnelikten kurtarılması amacıyla mevcut yapıların onarılmak ve yeniden işlevlendirilmek amacıyla koruma amaçlı imar planına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
YETKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN
Raporda; Kurtuluş Parkı 1. Derece Doğal SİT Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na sevk edilmesi gerektiği ve bu konuda yetkinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olduğu ifade edildi. Komisyon raporunda; Çankaya İlçesi Fidanlık Mahallesi Kurtuluş Parkı 1. Derece Doğal SİT Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma imar planı teklifinin konu üzerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere ertelenmesinin oybirliği ile kabul edildiği kaydedildi.
ANKARALILAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Mansur Yavaş, Ankara'nın en eski parklarından olan Kurtuluş Parkı'nı TED Üniversitesi'ne bir protokolle devretmesi Ankaralılar'ın büyük tepkisine neden olmuş ve Ankaralılar sosyal medyada oluşturdukları platformlarda bu kararın geri alınması istenmişti. Yavaş, Çankaya Kurtuluş'taki 60 yıllık parkı üniversiteye teslim etmiş, yapılan işbirliği protokolü ile parka çok yakın konumda bulunan Kolej semtine ismini veren eski TED Koleji'nin yerine kurulan TED Üniversitesi'nin parkı yenileyeceği, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyeceği belirtilmişti. Mansur Yavaş'ın TED Üniversitesi yetkilileri ile imzaladığı protokolü twitter'dan duyurmasının ardından sosyal medyada tepki seli oluştu. Protokolle TED Üniversitesi'nin Kurtuluş Parkı'nı kampüs alanına dahil etmek istediği vurgulanırken, sosyal medyada "Kurtuluş Parkı'na sahip çık" çağrısı yapılmıştı.