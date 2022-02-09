Haberler Gündem Haberleri Son dakika: EGM'den Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama! 3 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 9.2.2022 21:54 Son Güncelleme: 9.2.2022 22:15

Son dakika: EGM'den Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama! 3 şüpheli gözaltına alındı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: EGM’den Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama! 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Kıbrıslı kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybederken, saldırıyı düzenleyenlerin sürat teknesi ile adadan kaçtığı iddia edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır." denildi.

Kıbrıslı kumarhane işletmecisi Halil Falyalı dün Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, Falyalı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

FALYALI CİNAYETİNDE SON DAKİKA! 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bugün Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı ve İstanbul'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HALİL FALYALI CİNAYETİ

Halil Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı düzenleyen şahısların ise sürat teknesi ile adadan ayrıldığı iddia edildi. Başından ve vücudundan çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Falyalı, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Falyalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş'ta olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Son dakika: EGM'den Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama! 3 şüpheli gözaltına alındı
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