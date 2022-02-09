Son dakika: EGM’den Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama! 3 şüpheli gözaltına alındı

Kıbrıslı kumarhane işletmecisi Halil Falyalı dün Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, Falyalı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
FALYALI CİNAYETİNDE SON DAKİKA! 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bugün Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı ve İstanbul'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
HALİL FALYALI CİNAYETİ
Halil Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı düzenleyen şahısların ise sürat teknesi ile adadan ayrıldığı iddia edildi. Başından ve vücudundan çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Falyalı, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Falyalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş'ta olay yerinde yaşamını yitirdi.