Son dakika: EGM’den Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama! 3 şüpheli gözaltına alındı

HALİL FALYALI CİNAYETİ

Halil Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı düzenleyen şahısların ise sürat teknesi ile adadan ayrıldığı iddia edildi. Başından ve vücudundan çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Falyalı, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Falyalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş'ta olay yerinde yaşamını yitirdi.