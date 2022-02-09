Son dakika haberi... 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu." ifadelerini kullandı.