Tunç Soyer’e tepki: İzmirlinin parasını çarçur etti

SOYER ÇARK ETTİ

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Soyer, projenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kredisi ile hayata geçirileceğini belirtip "İhale başka birine de verebilirdi, biz sadece en düşük iki tanenin sorgusunu istedik. Diğerlerini de tabi ki biliyorlar... Başka birine de verebilirlerdi ama bunu seçtiler" açıklamasında bulundu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının ihale sonucuna müdahale etmediği sadece tavsiyede bulunduğunun ortaya çıkması üzerine Soyer, bu sefer ilk açıklaması ile tamamen çelişen ikinci bir açıklama yaparak Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'ndan sorgu istediklerini ancak nihai kararı kendilerinin verdiğini belirtip '' Biz o en düşük tekliften birini eledik, diğerine ihaleyi vermeye karar verdik. Buna ihale komisyonumuz karar verdi. Avrupa Yatırım Barkası değil'' açıklamasında bulundu. O süreçte Soyer'in açıklamaları skandal olarak nitelendirildi.

BÜYÜK TEPKİ GELDİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Soyer'i 'İzmirlinin parasını çarçur etmekle' suçlayıp "ihaleye şaibe karıştı"dedi.