Tunç Soyer’e tepki: İzmirlinin parasını çarçur etti

Twitter üzerinden açıklama yapan Hızal, Soyer'i en düşük teklif dururken ihaleyi 529 milyon lira daha fazla teklif sunan firmaya vererek İzmirlinin parasını çarçur etmekle suçladı. Hızal'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tartışmalı ihale nedeniyle Soyer'i sert bir dille eleştirdi.
529 MİLYON LİRALIK FARK
İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Üçyol- Buca Metrosunun ihalesini Nurol İnşaatın sunduğu 3 milyar 392 milyon 950 bin liralık teklif yerine 3 milyar 921 milyon 408 bin lira ile ikinci en düşük teklifi sunan Gülermak firmasına verdi. İhalenin 529 milyon lira daha fazla teklif sunan ikinci firmaya verilmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.
SOYER ÇARK ETTİ
Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Soyer, projenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kredisi ile hayata geçirileceğini belirtip "İhale başka birine de verebilirdi, biz sadece en düşük iki tanenin sorgusunu istedik. Diğerlerini de tabi ki biliyorlar... Başka birine de verebilirlerdi ama bunu seçtiler" açıklamasında bulundu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının ihale sonucuna müdahale etmediği sadece tavsiyede bulunduğunun ortaya çıkması üzerine Soyer, bu sefer ilk açıklaması ile tamamen çelişen ikinci bir açıklama yaparak Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'ndan sorgu istediklerini ancak nihai kararı kendilerinin verdiğini belirtip '' Biz o en düşük tekliften birini eledik, diğerine ihaleyi vermeye karar verdik. Buna ihale komisyonumuz karar verdi. Avrupa Yatırım Barkası değil'' açıklamasında bulundu. O süreçte Soyer'in açıklamaları skandal olarak nitelendirildi.
BÜYÜK TEPKİ GELDİ
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Soyer'i 'İzmirlinin parasını çarçur etmekle' suçlayıp "ihaleye şaibe karıştı"dedi.
TEMEL ATMA TÖRENİ 14 ŞUBATTA
Tüm bu tartışmaların ardından önceki gün İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosu'nun temel atma töreninin 14 Şubat Sevgililer Gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı törenle atılacağını duyurdu. Tunç Soyer 'de Twitter üzerinden konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Buca Metrosu'nun İzmir tarihinin en büyük yatırımı olduğunu öne sürüp; "Buca Metrosu öyle bir proje ki; Hem İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak hem de şehrimize yıllık 48 milyon Euro tasarruf sağlayacak" dedi.
İZMİRLİNİN PARASI ÇARÇUR EDİLDİ
Soyer'in açıklamalarına AK Parti kanadından tepki geldi. Soyer'e Twitter adresi üzerinden yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal "Buca Metrosu öyle bir proje ki, ihalede en az teklif veren firma varken 529 milyon fazla teklif veren firmaya teslim edilip İzmirlinin parası çarçur edildi" İfadelerine yer verdi. Hızal'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Soyer'e tepki gösterdi.Eş, dost belediyeciliği yeni boyut kazandı! CHP'li Soyer'den bir kıyak daha "Soyer bu körfezde mi yüzecek?"