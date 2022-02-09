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Giriş Tarihi: 9.2.2022 18:34

Spor kulübü başkanına bıçaklı saldırı

Spor kulübü başkanına bıçaklı saldırı

Kayseri'de Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, kulübe ait lokalin işletmecisine haciz götürünce bıçaklı saldırıya uğradı. İşletmeci tarafından bıçaklanan kulüp başkanı hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde bulunan Demirspor'a ait lokalin işletmeciliğini yapan M.S. kirayı ödemeyince kulüp başkanı işletmeye haciz götürdü. İcra memurlarının bina içerisinde işlem yaptığı sırada işletmeci M.S., yanına aldığı bıçakla kulüp başkanına saldırdı. Göğsünden ve bacağından bıçaklanan Başkan Yılmaz Öztürk kanlar içerisinde yere yığıldı. M.S. ise polislerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Öztürk tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Spor kulübü başkanına bıçaklı saldırı
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