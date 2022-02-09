Spor kulübü başkanına bıçaklı saldırı

Merkez Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde bulunan Demirspor'a ait lokalin işletmeciliğini yapan M.S. kirayı ödemeyince kulüp başkanı işletmeye haciz götürdü. İcra memurlarının bina içerisinde işlem yaptığı sırada işletmeci M.S., yanına aldığı bıçakla kulüp başkanına saldırdı. Göğsünden ve bacağından bıçaklanan Başkan Yılmaz Öztürk kanlar içerisinde yere yığıldı. M.S. ise polislerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



Olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Öztürk tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.