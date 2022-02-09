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Giriş Tarihi: 9.2.2022

Tedbirlerin gevşemesi zirveye götürüyor

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Tedbirlerin gevşemesi zirveye götürüyor
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Avrupa ve ABD'de vaka sayıları zirveye ulaşmış durumda. Özellikle aşılama oranının son derece başarılı olduğu Danimarka, Portekiz gibi ülkelerde vaka sayılarının düşmeye başladığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Fransa'da, İtalya'da vaka sayıları düşüş eğiliminde. Ülkemizde şu anda daha stabil gidiyor ama Almanya'da, Hollanda'da yükseliş devam ediyor. Bu dalgalanmalar sırasında vaka sayıları zirveye ulaşıyor, belli bir süre o düzeyde seyrediyor ve sonra düşüşe doğru geçiyor. Bireysel tedbirlerin ön planda olduğu bir dönemden geçiyoruz ve bu tedbirlerden en önemlisi aşılanma" şeklinde konuştu.
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Tedbirlerin gevşemesi zirveye götürüyor
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