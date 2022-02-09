Tedbirlerin gevşemesi zirveye götürüyor

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Avrupa
ve ABD
'de vaka sayıları zirveye ulaşmış durumda. Özellikle aşılama oranının son derece başarılı olduğu Danimarka
, Portekiz
gibi ülkelerde vaka sayılarının düşmeye başladığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Fransa'da, İtalya'da vaka sayıları düşüş eğiliminde. Ülkemizde şu anda daha stabil gidiyor ama Almanya'da, Hollanda'da yükseliş devam ediyor. Bu dalgalanmalar sırasında vaka sayıları zirveye ulaşıyor, belli bir süre o düzeyde seyrediyor ve sonra düşüşe doğru geçiyor. Bireysel tedbirlerin ön planda olduğu bir dönemden geçiyoruz ve bu tedbirlerden en önemlisi aşılanma" şeklinde konuştu.