Teslim oldu, 30 yıl sonra ailesine kavuştu

MERSİN
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, 1992'de terör örgütü PKK'ya katılan O.D.'yi ikna ederek teslim olmasını sağladı. 30 yıl sonra ailesiyle buluşan O.D., "Örgütün ideolojik propagandasına kanarak dağa gittim. Oradaki yaşam zor. Her gün ölümle karşı karşıya kalıyoruz. Kaç tez teslim olmaya niyetlendim. Ama örgüt mensupları bize, 'Sakın gitmeyin, işkence yaparlar, ömür boyu cezaevinde kalırsınız' diyerek kandırdı. Emniyet personelinin çabalarıyla ve onlara güvenerek geldim. Bana aile gibi yaklaştılar. Gayet mutluyum. Diyarbakır
annelerine de selam gönderiyorum. Mücadelelerine destek veriyorum. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Benim yaşadığım mutluluğu onlar da yaşasınlar" dedi.