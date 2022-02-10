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Giriş Tarihi: 10.2.2022 10:31 Son Güncelleme: 10.2.2022 10:47

Aydın’da yaralı düzensiz göçmen kurtarıldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Aydın’da yaralı düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere uyguladığı zulme bir yenisi daha eklendi. Yunanistan, yakaladığı düzensiz göçmenlerin elleri ve gözlerini bağlı şeklinde darp ederken değerli eşyalarını alarak bota bindirip Türkiye karasularına ittikleri ortaya çıktı.

Aydın Kuşadası ilçesi Dipburun Jandarma Karakoluna gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı olan 1 kadın düzensiz göçmen olduğu bildirilerek yardım talebinde bulundu.

Aydın’da yaralı düzensiz göçmen kurtarıldı | Video

Bunun üzerine yaralı kadın göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından karadan ulaşım olmayan bir mevkiden kurtarıldı.

Yemen uyruklu düzensiz göçmenler, "Lastik bot içerisinde 20 kişilik bir grup oldukları, Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik Botunu gördükleri, panikleyerek kayalıklara çarptıkları ve bu esnada 1 kadın göçmenin ayağından yaralandığı, 17 düzensiz göçmenin Yunan ekipleri tarafından yakalandığı, diğer 3 kişinin kaçarak Sisam Adası'na çıktığı ve hastaneye ulaştıkları, göçmenlerden birinin ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı, bota bindirilerek Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldıkları ve yüzerek sahile çıkmayı başardıkları, Türk bayrağını gördüklerinde Jandarma Karakoluna giderek yardım talep ettiklerini" ifade etti.

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Aydın’da yaralı düzensiz göçmen kurtarıldı
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