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Giriş Tarihi: 10.2.2022 09:39

Bakan Koca açıkladı: Covid-19'a yakalanan Bakan Kurum'un sağlık durumu...

Bakan Koca açıkladı: Covid-19’a yakalanan Bakan Kurum’un sağlık durumu...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bakan Kurum'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım MURAT KURUM'A bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz.

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Bakan Koca açıkladı: Covid-19'a yakalanan Bakan Kurum'un sağlık durumu...
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