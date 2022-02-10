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Giriş Tarihi: 10.2.2022 11:46

Bakan Koca’dan Bakan Bozdağ’a hayırlı olsun ziyareti

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Koca’dan Bakan Bozdağ’a hayırlı olsun ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bozdağ, “Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Adalet Bakanlığında gerçekleşen ziyaret sonrası iki bakan hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarete ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca’dan Bakan Bozdağ’a hayırlı olsun ziyareti
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