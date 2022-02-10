Bakan Koca’dan Bakan Bozdağ’a hayırlı olsun ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Adalet Bakanlığında gerçekleşen ziyaret sonrası iki bakan hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarete ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullandı.