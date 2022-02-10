‘Böyle yalan görmedik’

Görgü Camisi Mahallesi Muhtarı Mustafa Talip Uyaroğlu, kalp krizinden ölen Ramazan Nazlı'nın evinin elektriğini engelli kadrosundan devlet ödediğini de söyledi. Ramazan Nazlı'nın babasının 6 yıl önce vefatının ardından Ramazan'ın evlerini elektriğini devlet ödemeye başladı. Devletimizin engelli vatandaşımızın yanında" dedi.



KÖMÜRÜNÜDE DEVLET VERİYORDU

Mustafa Talip Uyaroğlu, Ramazan Nazlı'nın evini kömürünün de kaymakamlık tarafından karşılandığını açıkladı. Evin altında kömür çuvalı ile dolu olduğununa vurgu yapan muhtar Uyaroğlu, "Donarak öldü yalanı o kadar komik kalıyor ki. Biz vefatın ardından evin altını kontrol ettik. Kömür ve odun dolu. İnsan bu yalanı söylerken utanır" açıklamasını yaptı.







3 ÖĞÜN YEMEKĞİ GİDİYORDU

Yalvaç Görgü Camisi Mahallesi Muhtarı Mustafa Talip Uyaroğlu, Ramazan Nazlı'nın evine ilçelerindeki vakıf tarafından 3 öğün sıcak yemek gittiğini de söyledi. Evine götürülen yemekleri Ramazan Nazlı'nın bazen kapıyı açıp kabul ettiğini bazen de kapıyı açmayarak kabul etmediğini de belirten Muhtar Uyaroğlu, "3 öğün sıcak yemeğin gittiği, agabeylerini gözü gibi baktıkları Ramazan Nazlı'nın ölümü üzerinden siyaset yapılması, hükümetin suçlanması en basit tabir ile vicdansızlık. Bu yalanı Türkiye'ye atanlara sesleniyorum, 'Bu dünyanın üstü varsa altıda var'. Burada Yalvaç'ın ismini de kötüye çıkardılar. Sokaktan bir adam geçse. Hiç tanımadığı bir kapıyı çalsa kapı sonuna kapa açılır. Misafir alınır. Kaldı ki kardeşleri de her gün Ramazan Nazlı'yı kontrol eder. Bir giydirdiğini ikinci kez giydirmezdi. Ben biliyorum" dedi.





KIZIM AVUKAT GEREKENİ YAPACAK

Tekstilci Bülent Nazlı ise "Kardeşim kalp krizinden öldü. Kalbinde sorun vardı. 5 yıl önce akciğer tedavisi gördü. Astım hastası idi. Ağabeyim tamamen kalp krizi sonucu vefat etti. Otopsi raporu ile de kesin ve nettir. Acımızı yaşayamadık. Bu yalanların hesabını hukuk önünde soracağım. Ben tekstilciyim kardeşimin giydiği bir şeyi ikinci kez giydirtmezdim. Ağabeyimin ne paraya, ne yemeğe, ne de kıyafete ihtiyacı vardı. Biz ağabeyimize her zaman bakıyorduk. Donarak öldü yalanını çıkartanlar hukuk önünde hesap verecek. Acımızı yaşayamadık. Kızım avukat şu başımızın telaşı geçsin. Hepsini mahkemeye vereceğiz. Hukuk önünde hesap verecekler. Ben kardeşimin 36 tane montunu ihtiyaç sahiplerine dağıttım." dedi.