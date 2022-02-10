Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek Operasyonu'nda 26 Nisan'da PKK'ya yönelik operasyonda Nirvaseytü Üs Bölgesi'nde PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 27 yaşındaki Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit düştü. Ayşe Kıvık evlat hasretini giderdiği oğlunun adına açtığı Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Oğlunun ağzından eşinin doğum gününü kutlayan Ayşe Kıvık, paylaşımında 'Bu doğum gününü de cennetten kutluyorum baba. İyi ki benim babamsın" diye yazdı. Okuyanları ağlatan paylaşım binlerce beğeni aldı, yorumlar yapıldı. Ayşe Kıvık eşi Kenan Kıvık'ın (54) şehit oğlunun mezarı başındaki bir fotoğrafı ile daha önce yaptıkları bir doğum günü kutlamasında çekilmiş bir kareyi yan yana paylaştı. Paylaşım görenleri ve okuyanları ağlattı.



PASTA SÜRPRİZİYLE BABASINI AĞLATMIŞTI

SABAH'a konuşan şehit annesi Ayşe Kıvık, "Oğlum babasını çok severdi. Hayatta olsaydı mutlaka pasta alıp babasının doğum gününü kutlardı. Babasına sürpriz yapardı. Ben de oğlumun ağzından babasının doğum gününü kutlayıp duygusal bir mesaj paylaştım" dedi. Şahit annesi eşi Kenan Kıvık'ın oğlu Mehmet Kıvık ile birlikte pasta önünde çekilmiş fotoğrafın hikayesinden de bahsetti. Ayşe Kıvık, "O fotoğrafı 5 sene önce çekmiştik. Eşim doğum gününde emekli olmuştu. Mehmet'im babasına bu özel günde sürpriz yapmıştı. Pasta yaptırıp çalıştığı otele gitmiştik. Eşim o gün çok duygulandı. Gözyaşlarına hakim olamadı. Çok mutlu olmuştu. Çünkü o güne kadar hiçbir doğum gününde böyle bir sürprizi yaşamamıştı. Evde de pasta kesip eşimin doğum günün kutladık" diye konuştu.