Emine Erdoğan’dan öğrencilere teşekkür:  Tayyip Dedenizle gözlerinizden öpüyoruz

Türkiye Maarif Vakfının Togo'daki Caisse Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından yaptıkları videolu paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili Emine Annemiz. Hasta olduğunuzu öğrenince çok üzüldük. Arkadaşlarımla beraber kısa bir sürede iyileşmenizi diliyoruz. Sizi çok özledik, sizi çok seviyoruz." dedi.



'GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUZ'

Emine Erdoğan da Twitter hesabından, Togolu öğrencilerden geleni mesajı yanıtlayarak, şunları söyledi: "Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber her birinizi canı gönülden kucaklıyor, gözlerinizden öpüyoruz."