Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Müebbet hapsi istendi!

Olay 23 Kasım 2020 tarihinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddialara göre sanık Mehmet Üner, eşi Sıdıka Üner'i vücudunun farklı bölgelerinden 28 kez bıçaklayarak öldürmüştü.



Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.



"MEHMET EŞİNİ SEVİYORDU"



Duruşmada dinlenen tanık Sıddık Y. ifadesinde "Mehmet Üner 2020'de işsizdi bende ona iş buldum. Bana dedi ki kaynanam geldi. Sürekli dedikodu yapıyor. Karımla bir olup bana hakaret ediyorlar. Şuana kadar problem yoktu kaynanam geldim problemler başladı dedi. Ev almışlardı kaynanası gelince ekonomik sebepleler aralarında uyuşmazlık oldu. Kaynanası gittikten sonra rahatladığı söyledi hatta bize yemek ısmarladı. Beni 2-3 kez aradı boşansam evin yarısını alabilir miyim diye sordu. Evi hanımın üzerine yaptık dedi. Olaydan 1 hafta önceye kadar sorun yoktu. Kaynanasından kaynaklı geçimsizlikten bahsediyordu. Eşini de tanıyorum ben eşini çok sevdiğini söylüyordu. Mehmet çok sinirli biri kafasına koyduğunu yapardı. Konuşmalarımızda eşinin aldattığını düşündüğünü falan söylemedi. Kaynanası varken eşiyle beraber bir kere bıçak çektiklerini söyledi. Mehmet eşini seviyordu" şeklinde konuştu.



"EŞİM PSİKOLOJİMİ BOZDU, BENİ SUÇA İTEN EŞİMDİR"



Sanık Mehmet Üner, "Tanık beyanları doğrudur. Kendisine teşekkür ediyorum. Aile içi şeyleri çok fazla anlatmazdım. Genelde kardeşim ve ablama anlatırdım. Eşim benim psikolojimi bozdu. Her yerimi mosmor etti. 2 yıldır yatağıma girmiyordu. İlk bıçağı eşim getirdi beni suça iten eşimdir. Eşim bana kadınlık yapmadı sadakat göstermedi" dedi.



MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ



Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Mehmet Üner hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.