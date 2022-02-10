Evini, sigara fabrikasına çevirmiş

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Gölcük İlçesinde oturan bir kişinin, evinde gümrük kaçağı makaron ve tütünler ile sigara üretimi yaptığına dair bilgilere ulaştı. Şüpheliyi takibe alan Jandarma ekipleri, akşam saat 20:00 sularında zanlının evine operasyon yaptı. Eve yapılan baskında 3 elektrikli ve havalı otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 113kilo kıyılmış tütün, 21 bin 800 boş bandrolsüz makaron,7 bin 800 dolu makaron ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. S.Ç ise gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.