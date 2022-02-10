Haberler Gündem Haberleri Evini, sigara fabrikasına çevirmiş
Giriş Tarihi: 11.2.2022 00:01

Evini, sigara fabrikasına çevirmiş

ABBAS ÇAKAR
Evini, sigara fabrikasına çevirmiş

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, evini sigara imalathanesine çeviren S.C gözaltına alınırken, şüphelini evinde 3 sigara sarma makinesi, 113 kilo tütün, binlerce dolu ve  boş makaron ele  geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Gölcük İlçesinde oturan bir kişinin, evinde gümrük kaçağı makaron ve tütünler ile sigara üretimi yaptığına dair bilgilere ulaştı. Şüpheliyi takibe alan Jandarma ekipleri, akşam saat 20:00 sularında zanlının evine operasyon yaptı. Eve yapılan baskında 3 elektrikli ve havalı otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 113kilo kıyılmış tütün, 21 bin 800 boş bandrolsüz makaron,7 bin 800 dolu makaron ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. S.Ç ise gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evini, sigara fabrikasına çevirmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA