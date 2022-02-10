Halkın ekmeğine yüzde 60 zam daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
), halkın ekmeğine bir zam daha yaptı. İBB yönetimi, son olarak 8 Kasım 2021'de yüzde 33.5 zam yaptığı 250 gramlık Halk Ekmek
'e yarından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 60 daha zam yaparak fiyatı 2 liraya yükseltti.
İBB yönetimi, göreve geldiği 23 Haziran 2019'dan bugüne kadar İBB iştiraki İstanbul Halk Ekmek
'in (İHE) tekli normal ve kepekli ekmekteki zam oranı böylece yüzde 133.5'a ulaştı. Diğer 49 çeşit ürünle birlikte Halk Ekmek'te bugüne kadar yapılan zam oranı ise yüzde 192.46 oldu.
YILLARA GÖRE ZAMLAR
İBB yönetimi, göreve geldiğinde Halk Ekmek'in fiyatı 75 kuruşken peş peşe gelen zamlarla 2 liraya yükseldi. İşte seçim döneminde İstanbul
'da hayatı ucuzlatmak vaadinde bulunan İBB yönetiminin 2 yılda Halk Ekmek'e yaptığı zamlar:
Eylül 2019: 49 çeşit paketli ürüne yüzde 40.8 zam yapıldı.
Eylül 2020: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 33.16 zam yapıldı.
Temmuz 2021: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı.
Kasım 2021: Ambalajlı ekmek ürünlerinde yüzde 33.5 zam yapıldı.
Şubat 2022: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 60 zam getirildi.
DAĞITIM YAPILMIYOR
İstanbul Halk Ekmek'in 2019 yılında 536'sı büfe, 2 bin 409'u da market ve bakkal olmak 2 bin 945 dağıtım noktası bulunuyorken Ekrem İmamoğlu
'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından bu sayının 910'a düşürüldüğü ortaya çıktı. Dağıtım noktalarının da 603'ünün büfe, 307'sinin ise değişik noktalar olduğu açıklandı. Halk Ekmek'e vatandaşın ulaşımının daha kolay olması amacıyla İBB Meclisi
14 Ocak 2021'de 142 noktaya daha Halk Ekmek büfesi koymak için yetki verdi. Ancak İBB yönetimi sadece 62 büfeyi açabildi. Meclis ayrıca İstanbul'daki tüm bakkal ve marketlerde Halk Ekmek satışının yapılabilmesine olanak sağladı. Ancak İBB yönetimi meclisin verdiği yetkiyi yerine getirmedi.
Halk Ekmek'in AK Parti
döneminde günde 3 kez yapılan dağıtımı 2'ye indiren, servis saatlerine gerekli özeni göstermeyen ve büfelerin istediği sayının çok altında ekmek dağıtan yönetim, vatandaşı kuyruğa mahkum etti. Ayrıca AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı, ancak yeni yönetiminin bu sayıyı 1 milyon 250 bine düşürdüğünü öğrenildi. İBB yönetimi daha sonra yapılan güncelleme ile ekmek üretim sayısının 1 milyon 500 bin adet olduğunu açıkladı.